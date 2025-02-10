佐田建設が後場に上げ幅を急拡大し、一時ストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１１４４円まで上昇。昨年来高値を更新した。同社は１０日午後３時、２５年３月期の期末一括配当予想をこれまでの２９円から６０円（前期比３４円増配）に増額修正した。来期からの中期経営計画において新たな配当方針も示しており、材料視されたようだ。２６年３月期から２８年３月期までの中期経営計画では、最終利益を最終年度に１２億円