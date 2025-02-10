大真空＝急伸。きょう午後１時、経済産業省が実施する「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」において、同社の事業が採択され、交付金額が決まったと発表し、材料視されたようだ。次世代水晶タイミングデバイス「Ａｒｋｈ．３Ｇ」に関する事業を対象とし、補助対象経費は約７８億７８００万円。補助金の上限額は約２６億２６００万円。交付時期は２０２５年３月から２６年１２月を予定している。補助