日本テレビ系で放送がスタートした川口春奈主演の土ドラ10『アンサンブル』第1話のTVer再生数が300万回を突破した。（※） 参考：『アンサンブル』宇井が8年前に瀬奈を振った理由横田真悠の登場で四角関係が動きはじめる 本作は、“現実主義”の女性弁護士と“理想主義”の新人弁護士との恋模様を描くリーガルラブストーリー。本作が日本テレビドラマ初主演となる川口が主人公・小山瀬奈を演じ、