１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５１円９５銭前後と前週末午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１５６円７６銭前後と同９０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５１円８０銭近辺で推移していたが、その後、午前１１時３０分過ぎにかけ１５２円２０銭前後へ上昇した。東京株式市場で日経平均株価は朝方、下