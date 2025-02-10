ハルビン冬季アジア大会のショートトラック男子で中国選手が韓国チームに対して「卑怯だ」と発言し、物議をかもしている。【注目】「だから中国産は」キムチの“原産地”、ディープシークの回答中国の『シナスポーツ』は2月9日、韓国がショートトラック決勝戦の2試合で中国チームに「悪意ある反則をした」とし、「孫竜（中国代表選手）が試合後、大衆の前で『卑怯だ！』と叫んだ」と報じた。ショートトラック男子1000m決勝で、孫竜