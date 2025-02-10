明日2月11日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ＶTRでは、身近な食の危険を紹介。手作りのお弁当を食べた女性が、その直後に脳梗塞のような状態に。一体何を食べたのか？自宅でお好み焼きを食べた姉妹は、呼吸困難になり病院へ緊急搬送された。家族みんなで食べたお好み焼きだが、症状が出たのは姉妹のみ。実はお好み焼き粉に混入していた恐ろしいものが原因だった。学校給食で集団食中毒が発生した事例