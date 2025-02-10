アジアパイルホールディングス [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.4％減の30.2億円に落ち込んだが、通期計画の35億円に対する進捗率は86.3％となり、5年平均の85.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比73.0％減の4.7億円に