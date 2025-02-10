きのう夜、山形県西川町で、雪の状況をみようと屋根に上がった男性が転落し、大ケガをしました。 男性は夜にもかかわらず屋根に上ったということです。 きのう午後８時半ごろ、山形県西川町海味の住宅で、この家に住む会社員の男性（６０）が、雪の状況をみるため屋根に上ったということです。 その際、男性は足を滑らせ、およそ４．１メートル下の雪の上に転落しました。 男性の妻が転落した男性を見つけ、１１９番通報