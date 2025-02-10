「できることは全部やった。これで胸を張って帰国できる」2月8日（日本時間）、アメリカのワシントンでトランプ大統領と初会談を終えた石破茂首相は、帰国の途につく前、周囲にこう語った。その表情は、緊張から解放されたこともあり、とても満足気だったという。「首相は会談に向けて麻生太郎元首相、岸田文雄前首相から助言を受け、外務省のアメリカ担当などと綿密な想定問答を練りました。効果はてきめんで、トランプ大統領は