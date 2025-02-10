リーガルコーポレーション [東証Ｓ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比71.9％減の0.5億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の9億円→4.4億円(前期は5.3億円)に51.1％下方修正し、一転して17.9％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利