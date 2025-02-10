メジャー2年目のキャンプインを翌日に控えたドジャースの山本由伸投手は、初めてキャンプ施設で自主トレを行いました。クラブハウスのある施設から最初に出て来たのは、なんと私服姿の大谷翔平選手と愛犬のデコピン。トレーニングがオフの大谷選手は、山本投手をエスコートするかのように扉を押さえ、4回深々とお辞儀をしながら出迎えると、山本投手も頭を下げ笑みを浮かべました。ドジャースカラーの青のTシャツと短パン、帽子姿