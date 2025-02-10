韓国ドラマ「イ・サン」や、「欲望の炎」などで知られる女優のソン・ヒョナ（４９）が８日、自身のインスタグラムを更新し、腎盂（じんう）腎炎の治療のため、活動を一時的に中断することを明かした。ソン・ヒョナは「腰が痛くて、椎間板ヘルニアかもしれないと思い病院へ行ったら、大きな病院の紹介状をわたされた」「その後、大きな病院で検査をしたら、腎盂（じんう）腎炎と言われた」と伝えた。「ストレス過多が原因らしく