フリーアナウンサーの望月理恵が、2月8日に53歳の誕生日を迎えたことを報告。「奇跡の50代ですね」「53歳!?可愛すぎ」など、驚きの声が寄せられている。【映像】「スカート短くてすみませんでした」望月理恵のミニスカショット望月は2022年3月、17年半にわたり総合司会を務めた日本テレビ系朝の情報番組『ズームイン!!サタデー』を卒業。現在は、フリーアナウンサーと並行して、所属事務所の代表取締役も務めている。自身のI