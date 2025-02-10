熊本県の観光統計によりますと、おととし（2023年）の県内の宿泊者の数と観光消費額がともに過去最高になりました。 【写真を見る】熊本観光が過去最高に「宿泊者840万人・消費額3732億円」台湾客増加で好調 県の観光統計によりますと、2023年の1年間で県内に宿泊した人の数は、前の年より33.3％多い約840万人でした。 〈熊本県内に宿泊した人の数〉2022年630万800人2023年839万9900人 観光消費額も前の年から17.7％増えて