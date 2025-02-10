日本の一年の稼ぎが過去最大です。財務省が発表した2024年の国際収支速報によりますと、日本の貿易や投資での稼ぎを示す経常収支は29兆2615億円の黒字でした。前の年に比べ黒字幅は29.5％拡大し、比較可能な1985年以降で過去最大となりました。海外での投資の利子や海外子会社から受け取る配当金などの「第1次所得収支」が40兆2072億円の黒字で、4兆あまりも黒字幅を拡大していることが要因です。さらに、輸出から輸入を差し引いた