[１０日 ロイター] - ロシアのガルージン外務次官は、ウクライナに関する協議開始に向けた満足のゆく提案をまだ受け取っていないと述べた。ロシア通信（ＲＩＡ）が１０日報じた。 トランプ米大統領は９日、ロシアとウクライナの戦争終結に向けた協議は進展しているとの考えを示した。同次官はＲＩＡとのインタビューで「ロシアの正当な利益を考慮した実践的なステップで言葉が裏打ちされることが重要だ。危機の根本原因