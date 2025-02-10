シンガー・ソングライター足立佳奈（25）が10日、自身のインスタグラムを更新。ふわふわな雰囲気のジャケット姿を披露した。足立はゆったりしたシルエットの緑のジャケットを着て、街角で写した写真をアップ。「中にいるだけだと勿体無くて、ちょっと散歩」と報告すると「このアウターのちょっと大きめシルエットが可愛いの」とおしゃれポイントを紹介した。フォロワーからは「普段の大人綺麗な佳奈ちゃんも好きだけど、この可愛い