バンダイは、5月1日公開Vシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』より、劇中に登場する「キングブンブンチェンジャー」がセットになった特別版(初回生産限定)「爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー 特別版」(Blu-ray16,500円、DVD15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月10日16時より予約受付開始、2025年10月発送予定。2025年10月発送予定「爆上戦隊ブン