ギブソンは、ヴィンテージ・ギターを究極に再現した『マーフィー・ラボ』のアコースティック・コレクションから、ヘビー・エイジド・バージョンの各モデル、『1939 SJ-100』『1942 Banner J-45（1942 バナー J-45）』『1936 Advanced Jumbo（1936 アドバンスド・ジャンボ）』『1960 Hummingbird（1960 ハミングバード）』『1963 Country Western（1963 カントリー・ウェスタン）』を発売した。ギブソンで最も人気の高いアコーステ