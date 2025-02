NEMOPHILAが、4thアルバム『Apple of my eye』を引っ提げた<Apple of my eye Release Tour 2025>を全国17ヶ所で開催。2月9日(日) 恵比寿LIQUIDROOMで初日を迎えた。「出音すべてに4人の気持ちが込められていて、4人ならではのバランスと強い意志がパフォーマンスの箇所箇所に散りばめられていて、今まで以上に一致団結したNEMOPHILAを見てもらえると思います!」と開演前に語っていたNEMOPHILAのmayu(Vo)。 その覚悟のライブ