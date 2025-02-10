【モデルプレス＝2025/02/10】タレントのスザンヌが10日、自身のInstagramを更新。息子との仲睦まじげな2ショットなどを公開した。【写真】スザンヌ「片目隠れててもかっこいい」息子と2ショット◆スザンヌ、息子とハイタッチこの日、スザンヌは自身がオーナーを務める熊本県の宿泊施設「KAWACHI BASE-龍栄荘-」を訪れたことを報告。「間でしっかり（ボウリングとカレーライスの絵文字）」「どっちも大切な時間」とつづり、ハート