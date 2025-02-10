なにわ男子・西畑大吾が、2月16日に開催される「第5回全国大学対校男女混合駅伝」（同日正午よりカンテレ・フジテレビ系で生中継）の大会アンバサダーに、が決定。西畑からのコメントが到着した。【写真】中学校では陸上部だったという西畑大吾「2歳年上の兄も陸上部。一緒に部活をしていました」「全国大学対校男女混合駅伝」は、2021年に誕生した、大学駅伝・世界で唯一の男女混合レース。大阪・長居公園の特設コースを、男