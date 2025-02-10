お笑いタレントの平野ノラが９日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜）に出演。自身の学生時代を語った。平野は幼少期にトラウマがあると占われ「１１から１８（歳）の間に何をやっても報われないという時期がある」と言われると「本当にそう！」とキッパリ。続けて「何かをやっても自分がやった分の結果が表れにくいというモードに入っている」と告げられると「はい！」と真っすぐに答えた