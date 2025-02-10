G大阪の山下がピークスプリント速度ランキング「時速31.77km」Jリーグでは、2024年シーズンを詳細データで振り返る「J STATS REPORT 2024」を発行している。さまざまな項目がある中で、「選手別のピークスプリント速度ランキング」では、ガンバ大阪FW山下諒也が欧州5大リーグとJ1の6リーグのランキングで、日本人唯一のトップ20に入った。このデータは、各選手が記録した走行速度のうち99パーセンタイルの位置に数値で比較した