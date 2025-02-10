午後2時半ごろに新東名高速で発生した事故の影響で、岡崎東ICと豊田東JCTの間の下り線が通行止めとなっています。 事故は新東名高速の岩中岩戸トンネルで大型トラックに４ｔトラックが追突したとみられます。 復旧の見込みは不明だということです。