無人機対策などに効力を発揮か。将来は対ドローンや巡航ミサイル用兵器に？アメリカ国防総省の武器やシステムを運用・評価する機関である運用テスト・評価局（DOT&E）は2025年1月31日、艦艇用の対ドローン用レーザーシステム「ヘリオス」のテストに成功したと報告書で発表しました。「ヘリオス」が搭載されている艦であるアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦「プレブル」（画像：アメリカ海軍）同システムは、アーレイ・バー