秋元康氏がプロデュースするTOKYO FM深夜のガチトーク番組『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木深1：00）では、10日深夜から12日深夜にかけて、連日豪華対談が実現する。【全身ショット】麗しい！艷やかな振り袖姿を披露した筒井あやめ＆井上和10日深夜の放送に小堺一機×ひょうきんデタガリディレクターの三宅恵介、11日深夜にプチ鹿島×チャンス大城、12日深夜に松田ゆう姫×大島由香里、13日深夜には声優の佐倉綾音×井上和(乃木