第一学院高等学校と北谷津ゴルフガーデンは、2025年4月に第一学院高等学校 スポーツコース ゴルフ部を開設します。 第一学院高等学校／北谷津ゴルフガーデン「スポーツコースゴルフ部」  第一学院高等学校と北谷津ゴルフガーデンは、2025年4月に第一学院高等学校 スポーツコース ゴルフ部を開設。このコースでは「高校卒業」×「ゴルフレッスン」の両立が目指せます。高校卒業資格取得のための柔軟な学習環境が整