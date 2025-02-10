俳優・松たか子、松村北斗（SixTONES）共演の映画『ファーストキス1ST KISS』（公開中）の巨大交通広告が、大阪・梅田に登場。10日から16日まで阪急うめだ本店入口前（阪急・大阪梅田駅方面、ムービングウォーク横広場）に掲出される。【写真】『ファーストキス』松たか子＆松村北斗、梅田の巨大交通広告脚本家・坂元裕二氏、塚原あゆ子監督による最新作。結婚して15年目、事故で夫が死に、残された妻は第二の人生を歩もうと