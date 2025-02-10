成安造形大学は、2025年2月20日(木)〜2月23日(日)の4日間にわたり、京都市京セラ美術館にて「成安造形大学 卒業制作展 2025」を開催します。 成安造形大学 卒業制作展 2025 会場：京都市京セラ美術館(京都市左京区岡崎円勝寺町124)会期：2025年2月20日(木)〜2月23日(日)時間：10:00〜17:30(最終日17:00終了)入場料：無料アクセス：地下鉄東西線「東山」駅下車、1番出口より徒歩8分京阪電車「三条」