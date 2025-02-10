将棋の藤井聡太王将（22）＝7冠＝は10日、東京都内で収録されたNHK杯に勝ち、通算400勝（81敗）を達成した。22歳6カ月での400勝は羽生善治九段（54）の23歳4カ月を更新する最年少記録。16年に14歳2カ月プロ入り（四段昇段）した藤井は同年12月24日の加藤一二三・九段戦でデビュー白星を飾った。100勝目は18年12月12日の銀河戦（対阿部健治郎七段）、200勝目は20年11月20日の王将戦（対木村一基九段）、300勝目は22年12月23日