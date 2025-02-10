お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。コーヒーチェーン店について語った。この日は「チュートリアル」徳井義実、俳優の八嶋智人とともに大阪・北加賀屋を街ブラロケ。若者に大人気というフォトスポットを併設したカフェに立ち寄ると、黒田は「俺、スターバックスも入ったことない」と告白。徳井が「嘘でしょ！？」と驚くと、「俺、タバコ吸われへん喫