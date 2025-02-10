Another plusが展開するシルバーアクセサリーブランド「Aletta(アレッタ)」は、「HEART COLLECTION」をオンラインストアと表参道直営店で販売中だ。「Aletta」が届ける新作コレクション「Aletta」のハートコレクションは、世界最古と言われるモチーフを、現代の感性とブランドのエッセンスでアップデートしたコレクション。現代という時代において、私たち一人一人が周りの人に向けて、オープンでポジティブな気持ちを持つことへの