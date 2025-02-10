アメリカのトランプ大統領は、アメリカンフットボールの頂上決戦「スーパーボウル」を観戦した歌手のテイラー・スウィフトさんが会場でブーイングを受けたことを揶揄しました。トランプ大統領は9日、SNSに「カンザスシティ・チーフス以上に厳しい夜を過ごしたのはテイラー・スウィフトだけだった。彼女はスタジアムからブーイングを受けた」と投稿しました。スーパーボウルに出場したカンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー