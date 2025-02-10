通勤する人たち＝東京・丸の内東京商工リサーチが10日発表した1月の全国企業倒産件数（負債額1千万円以上）は前年同月比19.82％増の840件だった。前年同月を上回るのは5カ月連続。1月としては2014年以来、11年ぶりに800件を超えた。人手不足が深刻となっており、物価の高騰も経営を圧迫した。人手不足に関連した倒産は、求人難によるものが20件、従業員の退職が12件で、いずれも1月では13年以降最多だった。人件費高騰による倒