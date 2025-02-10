歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。手作りの「おやつ」を紹介しました。 【写真を見る】【工藤静香】「フライパンにてんさい糖を適量、煮干し、ノリ！パリパリサクサク」手作り「おやつ」に反響工藤静香さんは、袋に入った「青のり」・「黒いいりごま」・「いわしの煮干し」の画像を投稿。 そして、続く投稿で、「フライパンにてんさい糖を適量、煮干し、ノリ！パリパリサクサク