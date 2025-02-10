アメリカのトランプ大統領が「南アフリカへのすべての援助を止める」と自身のSNSに投稿しました。7日には経済援助や支援を停止する大統領令に署名しています。トランプ大統領は9日の投稿で「南アフリカは土地を没収し、特定の階級の人にとてもひどい扱いをしている」「重大な人権侵害が起きている」と主張しました。南アフリカは先月、国が土地を公共の目的で収用しやすくなる法律を制定しました。アパルトヘイト（人種隔