これからの季節は、甘酸っぱいイチゴスイーツが楽しみですよね。タルト専門店「キル フェ ボン」では、毎年大人気のイチゴのイベント『2025 VERY STRAWBERRY』が2月19日（水）から1週間限定でスタートします。キル フェ ボン、2025年の新作イチゴタルト全国各地のイチゴが主役のタルトが勢ぞろいする「キル フェ ボン」のイチゴイベント。2025年も大きさ、色、食感、味わいが異なる個性豊かなこだわりイチゴがショーケースを真っ赤