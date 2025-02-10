日本航空（JAL）は、名古屋/中部〜ホノルル線を7月18日から増便する。現在は火・水・金・土曜の週4往復を運航しており、これを1日1往復とする。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は名古屋/中部発が7時間35分、ホノルル発が8時間10分。同路線はコロナ禍の運休を経て、2022年8月から週1往復で定期便の運航を再開し、2023年7月から週3往復、同10月から週4往復に運航を拡大していた。■ダイヤJL794名古屋/中部（21：35