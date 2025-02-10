2024年、球界の話題をひとりでかっさらっていった超人・大谷翔平選手。2025年の開幕は東京ドームで迎えることもあり、例年以上にメジャーリーグの話題が盛り上がることは間違いない。そんな2025年も大注目の大谷翔平選手。筆者は打者としてのある記録に注目していきたいと思う。それはドジャースタジアムで場外ホームランを打つこと。実はドジャースタジアムでこれまでに場外ホームランを打った選手は非常に少ない。その数、わずか