恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が9日に自身のアメブロを更新。原因不明の症状で病院を受診した結果を報告した。この日、ヒデは「病院へ行ってきました」と切り出し「全然気にしてなかったんだけど、人前で話したり緊張する時に手が震えてるらしく」と自覚の無かった症状について説明。「無意識で手が震えてるって・・めちゃくちゃ気持ち悪いじゃないですか」と心境を明かした