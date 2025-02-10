大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が9日に自身のアメブロを更新。娘の誕生日プレゼントとして家族で訪れた東京ディズニーシーでのエピソードをつづった。この日、花田は「先週桃果の誕生日がありましたが、誕生日プレゼントは家族で行くディズニーシー」と報告。「久しぶりに来ましたが凄い人の量」と述べつつ「良い天気なので良かったです！」と嬉しそうにつづった。また「バースデーシールをもらったのでキャストの方