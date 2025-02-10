鮭川村の５０代の男性職員が、書類の偽造などを行い国の交付金を不正に受給していたことがわかり、きょう付けで懲戒免職処分となりました。 不正に受け取った額はおよそ２６０万円にのぼるということです。 交付金を不正に受け取ったとして懲戒免職となったのは、鮭川村の５０代の課長級男性職員です。 鮭川村によりますと、この男性は、国の水田活用の直接支払交付金に関する書類を偽造するなどして虚偽の申請を繰り返し、３年