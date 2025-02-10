強い冬型の気圧配置が続き、日本海側を中心に広い範囲で大雪が続いた。10日にはピークは過ぎたものの、交通機関や物流への影響は続いている。歌手の元NMB48キャプテンでシンガー・ソングライターの山本彩（31）は10日の全国ツアー北海道公演（札幌・cubegarden）において、天候不良の影響による輸送便の欠航が相次ぎ、会場にツアーグッズの到着が間に合わないと発表。Tシャツ全サイズとトートバッグの販売ができず、「会場受