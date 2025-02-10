日本テレビ「ズームイン！！サタデー」（土曜前5・30）が8日に生放送され、VTR出演した巨人の丸佳浩外野手（35）が「衝撃」を受けた瞬間を語った。番組で長年人気となっている「プロ野球熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「Myベストファミレス」だった。これに丸は「RoyalHost（ロイヤルホスト）」を指名。中でも「黒×黒ハンバーグブラウンバターソース」がお気に入りなのだとか。もともと米と肉が大好物の丸