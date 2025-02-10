東日本大震災が発生した当時、０歳だった子どもが中学生になり、震災経験者から聞き取った体験談を基に語り部として活動を始めた。被災地で取材した動画が２０２３年度、民間企業主催の全国コンテストで最優秀賞を受賞。語り部の高齢化が進む中、若い視点で防災の大切さを広く伝えようとしている。（薬袋大輝）「被害に衝撃」語り部として活動を始めたのは、福島県いわき市立中央台南中学の生徒４人。同市の「いわき震災伝承み