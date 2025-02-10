Ｊ１神戸は１０日、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）上海海港戦（１１日、ノエスタ）に向けた前日会見を行い、吉田孝行監督（４７）とＤＦ本多勇喜（３４）が意気込みを語った。神戸は現在６戦を消化して１次リーグ３位。上海海港戦は引き分け以上で勝ち点を１でも積み上げれば決勝トーナメント進出の８位以上が確定するが、吉田監督は「明日の試合はグループリーグ突破に向けて非常に大事な一戦。ホームで