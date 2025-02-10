将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）が2月10日、NHK杯テレビ将棋トーナメントで勝ち星を挙げ、史上最年少の22歳6カ月で通算400勝を達成した。【映像】藤井七冠、超早指し戦で驚異の逆転劇2016年10月のプロデビューから8年4カ月で公式戦482局を指し、通算成績は400勝81敗、勝率は驚異の.832をマークしている。これまでの最年少記録は羽生善治九段（54）の23歳4カ月で、約10カ月の更新となった。し