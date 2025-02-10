[モスクワ １０日 ロイター] - ロシアの国営タス通信は１０日、イーゴリ・モルグロフ駐中国大使の話として、第２次世界大戦でソ連がナチス・ドイツに勝利したことを記念して５月９日にモスクワで開く式典への招待を中国の習近平国家主席が受け入れたと報じた。ロシア大統領府は昨年１２月、８０周年となる記念式典に「多くの国々」を招待したと発表していた。対独戦勝記念日はロシアで最も重要な祝日の一つ。モルグロフ氏によ