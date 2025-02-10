Rie Ishiguro［東京１０日ロイター］ - フジクラは１０日、２０２５年３月期の連結営業利益予想を１０４０億円から１２４０億円（前年比７８．５％増）に上方修正したと発表した。配当予想とともに上方修正は３回目となる。生成人工知能（ＡＩ）の普及・拡大を背景にデータセンター向け需要が引き続き大幅に伸長していることなどを理由に挙げた。年間配当予想も１株当たり６７円から８０円に引き上げた。前年実績は５５円